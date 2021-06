Der Transfer von Patson Daka nach England wird immer konkreter. Der Goalgetter fehlte beim heutigen Trainingsauftakt des FC Red Bull Salzburg in Taxham. Der 22-Jährige soll sich in intensiven Verhandlungen mit Leicester City befinden. In England wird mit einer Ablösesumme in Höhe von 35 Millionen Euro spekuliert.

Damit würde Patson Daka zum Rekordtransfer der österreichischen Bundesliga werden. Naby Keita ist mit 29,7 Millionen Euro die bisherige Nummer eins.

Bei Leicester City gibt es mit Jamie Vardy eine klare Nummer eins im Sturm. Wie lange der 35-Jährige jedoch noch auf jenem Top-Niveau spielen kann, welches er in den letzten Jahren gezeigt hat, wird sich zeigen.

Während der Abgang von Daka immer konkretere Formen annimmt, ist ein Neuzugang praktisch fix. Der 22-jährige Argentinier Nicolas Capaldo steht ante portas. Salzburg-Sportchef Christoph Freund betonte, dass sich an diesem Transfer "eigentlich gar nichts mehr" spieße, doch "Südamerika ist nicht ums Eck, die Boca Juniors ein großer Verein, so einen Transfer macht man nicht alle Tage", sagt Freund bezüglich der Verträge, die noch hin- und hergeschickt werden müssen.

