Auf den SK Austria Klagenfurt wartet im ersten Bundesliga-Spiel gleich ein Derby gegen den WAC. „Das ist natürlich ein Kracher. Wir hatten darauf gehofft, dass wir zu Hause in Waidmannsdorf beginnen. Dieser Wunsch ist erfüllt worden und wir freuen uns schon jetzt sehr auf das Match", sagt Geschäftsführer Harald Gärtner über die bevorstehende Partie am 25. Juli um 17 Uhr. >>Spielplan für Bundesliga-Saison 2021/22 steht fest<<

Gärtner: "Wir gehen sicher als Außenseiter in die Partie"

Der WAC sei "ein etablierter Erstligist, hat es nicht umsonst auf die internationale Bühne geschafft und sich dort stark präsentiert. Wir gehen sicher als Außenseiter in die Partie, aber die Mannschaft wird alles geben, um mit unseren Fans aus Klagenfurt und der Region im Rücken einen erfolgreichen Auftakt hinzulegen“, so Gärtner weiter.

Der Chefcoach und die Austria-Profis verfolgten die Auslosung zwischen dem Laktattest und einer Einheit am Platz im Sportpark. „Ich hatte schon vorher gesagt, dass wir es so nehmen, wie es kommt. In der Bundesliga ist jedes Spiel eine schwere Aufgabe, das ist uns allen klar. Für unsere Anhänger bin ich sehr froh, dass wir daheim starten und somit viele dabei sein können. Mit Wolfsberg kommt ein sehr starker Gegner, auf den wir uns gut einstellen müssen“, betont Cheftrainer Peter Pacult.

„Der WAC hat ein eingespieltes Team, das gilt aber auch für uns. Wir werden die nächsten Wochen nutzen, um uns bestmöglich auf die Saison vorzubereiten und freuen uns sehr, dass es in der Bundesliga für uns mit dem Derby losgeht“, sagt Geschäftsführer Sport Matthias Imhof.

„Für den Verein und die Mannschaft ist es klasse, dass die Serie gleich mit so einem großen Spiel beginnt. Ich freue mich aber vor allem für unsere Fans und alle Anhänger in Kärnten, das wird ein Fußball-Fest“, blickt Angreifer Markus Pink voraus. „Wir haben Respekt vor dem WAC, aber ich kann versprechen, dass wir alles raushauen und ihnen einen heißen Fight liefern werden.“

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media