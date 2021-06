Dominik Reiter verlässt den LASK nach fünf Jahren und wechselt zum SCR Altach, wo er einen Dreijahresvertrag unterzeichnet. Reiter lief 68 Mal für die Schwarz-Weißen auf und begleitete den Verein von der zweiten Liga bis in die UEFA Europa League. In der abgelaufenen Saison kam Reiter auf 29 Pflichtspiel-Einsätze und erzielte dabei drei Tore.

"Ich sehe diesen Schritt als eine Investition in mich selbst"

LASK- Sportkoordinator Fabian Zöpfl sagt: „Dominik ist ein echter Schwarz-Weißer. Seine ersten Schritte hat er in der Linzer Fußballakademie gemacht, ehe er fünf Jahre – mit einer Leihunterbrechung in Wiener Neustadt – bei uns verbracht hat. Mit dem Wechsel nach Altach setzt er nun den nächsten Schritt seiner Karriere. Wir wünschen ihm dabei viel Erfolg und freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen am ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison.“

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter des SCR Altach, meint: „Mit Dominik Reiter verpflichten wir einen absoluten Wunschspieler, den wir mit seinen Stärken für unsere neue Ausrichtung gewinnen konnten. Er bringt mit seinem Tempo und seiner Dynamik wichtige Attribute in unser Offensivspiel. Dominik ist ein sehr positiver Mensch mit einem tollen Charakter. Er wird sich mit Sicherheit schnell in unsere Mannschaft integrieren.“

Dominik Reiter selbst betont: „Ich habe mich für den SCR Altach entschieden, weil ich hier seit der ersten Kontaktaufnahme vollstes Vertrauen gespürt habe. Der Verein entwickelt sich stetig weiter und bietet einem Spieler, durch die Infrastruktur und den neuen Trainingscampus, die besten Rahmenbedingungen, um sich weiterzuentwickeln und sich voll und ganz auf Fußball zu konzentrieren. Ich sehe diesen Schritt als eine Investition in mich selbst und will natürlich mit der Mannschaft und dem Verein Großes erreichen.“

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media