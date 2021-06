Der Wechsel von Jonas Auer zum SK Rapid Wien dürfte immer konkretere Formen annehmen. Nun könnte der persönliche Fitnesscoach des 20-Jährigen den Transfer ausgeplaudert haben: "Jonas und ich arbeiten seit drei Jahren zusammen und er hat unglaubliche Fortschritte gemacht. Nun zieht er von Prag zu Rapid Wien um und ich möchte mich für die gemeinsame Zeit bedanken", schrieb Personal-Coach Martin Hrazdil auf Instagram. Der Post wurde mittlerweile gelöscht.

Der Linksaußen steht noch ein Jahr beim tschechischen Klub Mlada Boleslav unter Vertrag und wird bereits seit einiger Zeit mit einem Wechsel nach Hütteldorf in Verbindung gebracht. In der abgelaufenen Saison war er an Zweitligist Viktoria Zizkov verliehen.

Für Zizkov absolvierte Auer 20 Partien. Außerdem stand er für sämtliche ÖFB-Nachwuchsnationalteams auf dem Platz. Am 4. Juni 2021 erzielte Jonas Auer beim freundschaftlichen U21-Länderspiel gegen die Slowakei ein Tor.

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media