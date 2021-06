Die beiden Nachwuchsnationalspieler Amir Abdijanovic (20) und Lukas Parger (19) unterschreiben für je zwei Jahre (+ Option auf eine weitere Saison) beim SCR Altach. "Bereits beim Trainingsstart am Montag war das Duo mit von der Partie", gibt der Bundesligist am Mittwoch bekannt.

Lukas Parger stand zuletzt für ein halbes Jahr beim SV Kapfenberg unter Vertrag. Foto: SCR Altach

Der gebürtige Dornbirner Amir Abdijanovic ist Absolvent der Vorarlberger Fußballakademie und stand zuletzt vier Jahre lang beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. In der deutschen A- und B-Junioren-Bundesliga kommt der gelernte Mittelstürmer auf insgesamt 51 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm 25 Torbeteiligungen (19 Treffer, 6 Assists) gelangen. Genau wie Lukas Parger konnte der junge Vorarlberger das Trainerteam, im Zuge eines Probetrainings Ende Mai, von sich überzeugen.

Lukas Parger stand zuletzt für ein halbes Jahr beim SV Kapfenberg unter Vertrag, wo er im Frühjahr acht Zweitliga-Spiele absolvierte. Zuvor war der 19-jährige Tiroler für Dinamo Zagreb II, in der zweiten Kroatischen Liga, im Einsatz. Parger fühlt sich im zentral defensiven Mittelfeld am wohlsten.

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter des SCR Altach, über Amir Abdijanovic: „Es freut uns natürlich besonders, mit Amir Abdijanovic einen talentierten Vorarlberger zurück ins Ländle zu holen. Amir ist ein Angreifer, dem das körperbetonte Spiel liegt und der seine Qualitäten ganz klar im Torabschluss hat. Ihm fehlt momentan noch etwas der Rhythmus, da der Spielbetrieb in Wolfsburg zuletzt, aufgrund von Corona, unterbrochen war. Wir werden ihn Schritt für Schritt wieder heranführen und ihm, über das Training und Spielminuten, die Möglichkeit geben, sich hier in Altach zu beweisen.

Werner Grabherr über Lukas Parger: „Lukas Parger war ebenfalls bei unserer Probetrainingswoche Ende Mai mit dabei und hat dabei einen sehr positiven Eindruck beim Trainerteam hinterlassen. Er ist ein sehr spielstarker zentraler Mittelfeldspieler, mit gutem Tempo ausgestattet, dem wir einiges zutrauen. Dazu hat er bereits einen sehr spannenden Weg hinter sich und konnte sich bereits in jungen Jahren im Ausland beweisen.“

Amir Abdijanovic sagt: „Ich freue mich, nach jetzt vier Jahren in Wolfsburg, zurück nach Hause zu kommen und die sportliche Herausforderung beim SCR Altach zu suchen. Die Gespräche mit Werner Grabherr und Damir Canadi haben mich überzeugt, dass dieser Schritt genau der richtige ist, um den Sprung in den Profifußball zu schaffen. Ich werde hart arbeiten, um der Mannschaft mit meinen Toren zu helfen."

Lukas Parger betont: „Ich habe mich vom ersten Training an sehr wohlgefühlt in Altach und bin herzlich aufgenommen worden. Besonders das professionelle Umfeld und die Trainingsbedingungen haben mich überzeugt. Ich möchte die Vorbereitung jetzt bestmöglich nutzen, um die Spielidee der Mannschaft zu verinnerlichen und versuche, von den erfahrenen Spielern zu lernen. Mit dem Wechsel in die Bundesliga geht ein Kindheitstraum in Erfüllung.“

von Ligaportal