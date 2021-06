Der WAC hat am heutigen Mittwoch seine neuen Trikots für die Saison 2021/22 präsentiert. Das Heimtrikot ist in grau gehalten und schimmert leicht bläulich. Auswärts treten die Wölfe in türkisen Dressen an. Die Tormanntrikots sind orange bzw. neongelb.

Die Mannschaft des WAC in den alten Heimdressen. Foto: Gerhard Pulsinger

So sehen die neuen Trikots aus

New Kits on the Block 👕👀 pic.twitter.com/b2gcEjt47f — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) June 23, 2021

von Ligaportal