Mit dem 17-jährigen Torhüter-Talent Lukas Jungwirth stattet der LASK einen Eigenbauspieler mit einem Langzeit-Vertrag aus. Jungwirth ist österreichischer Nachwuchsnationalspieler. In der kommenden Saison wird er als Kooperationsspieler für den FC Juniors OÖ zum Einsatz kommen. Das gibt der LASK am Donnerstag bekannt.

Lukas Jungwirth ist österreichischer Nachwuchsnationalspieler. Foto: LASK

Der gebürtige Mühlviertler wechselte bereits mit 11 Jahren von der TSU Wartberg/Aist in den schwarz-weißen Fußballnachwuchs. 2018 folgte der Schritt in die AKA LASK Juniors OÖ, ehe Jungwirth im Sommer 2020 in den Kader des FC Juniors OÖ aufgenommen wurde. Dort feierte er im Juli 2020 als 16-Jähriger sein Profi-Debüt in der zweiten Liga. 2021 war Jungwirth für die U18-Mannschaft der AKA LASK Juniors OÖ im Einsatz.

In der kommenden Saison wird Jungwirth als Kooperationsspieler beim FC Juniors OÖ zu Einsätzen kommen.

Sportkoordinator Fabian Zöpfl: „Wir konnten Lukas überzeugen, seinen Karriereweg, den er vor sechs Jahren bei uns begonnen hat, weiterhin beim LASK zu beschreiten. Dieses Bekenntnis zum LASK zeichnet ihn als waschechten Schwarz-Weißen aus – trotz namhafter Interessenten aus dem Ausland hat er sich für uns entschieden. Er hat großes Talent und kann sich in der 2. Liga nun bestens weiterentwickeln.“

Lukas Jungwirth: „Dass mir der Verein so viel Vertrauen entgegenbringt, bedeutet mir sehr viel. Ich bin seit der U11 beim LASK – dass ich jetzt einen Profi-Vertrag unterzeichnen durfte, ist eine große Ehre. In der nächsten Saison will ich so viel Spielpraxis wie möglich in der zweiten Liga sammeln. Gleichzeitig werde ich an den Trainingserfahrungen mit dem LASK-Kader weiter wachsen.“

von Ligaportal