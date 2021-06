Andrew Wooten verlässt den FC Flyeralarm Admira und wechselt mit sofortiger Wirkung in die 3. Deutsche Liga zum VfL Osnabrück. „Andrew ist mit dem Wechselwunsch an uns herangetreten und dieser Bitte sind wir nachgekommen“, erklärt Sportdirektor Marcel Ketelaer in einer Aussendung der Admira.

Andrew Wooten verlässt den FC Flyeralarm Admira. Foto: Harald Dostal/fodo.media

Der 31-jährige Deutsch-Amerikaner kam im Jänner 2021 in die Südstadt und absolvierte 19 Bundesliga-Spiele für die Panther. Dabei gelangen dem Stürmer drei Tore und zwei Vorlagen.

von Ligaportal