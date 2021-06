Florian Toplitsch und die WSG Tirol gehen künftig getrennte Wege. Der 29-Jährige verlässt den Tiroler Bundesligisten nach zehn äußerst erfolgreichen Jahren. Der 29-Jährige Mittelfeldspieler, der schon 2011 zur WSG stieß, brachte es im Laufe seiner Karriere auf 21 Bundesliga-, 72 Zweitliga- und 17 ÖFB-Cup-Spiele - zwei Treffer und 14 Torvorlagen inklusive.

Florian Toplitsch und die WSG Tirol gehen künftig getrennte Wege. Foto: Harald Dostal

Sportdirektor Stefan Köck: „Topo ist ein Jahrzehnt lang den erfolgreichen Weg der WSG mitgegangen. Er war in all‘ den Jahren sportlich und menschlich eine Bereicherung für die WSG und hat großen Anteil am Erreichen der Ziele. Die WSG und Topo haben gemeinsam Geschichte geschrieben und diese wird auch in bleibender, sehr positiver Erinnerung bleiben. Ich wünsche ihm für die Zukunft das Allerbeste.“

Cheftrainer Thomas Silberberger: „Schade, dass uns Topo verlässt. Wir sind den Weg schließlich neun Jahre gemeinsam gegangen. Er war einer der letzten Spieler, die hier in Wattens den erfolgreichen Weg von der Regionalliga in die Bundesliga geschafft haben. Wir hatten immer ein superkorrektes Verhältnis. Ich freu‘ mich, wenn ich ihn auf den Sportplätzen wiedersehe. Er ist sowohl sportlich als auch menschlich ein Supertyp.“

von Ligaportal