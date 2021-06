Maximilian Ullmann könnte in diesem Sommer den Sprung ins Ausland schaffen. Wie das deutsche Medium "Neue Westfälische" berichtet, soll Arminia Bielefeld am Linksverteidiger des SK Rapid Wien interessiert sein. Der 25-Jährige wurde zuletzt immer wieder mit einem Abgang in Verbindung gebracht.

Maximilian Ullmann könnte in diesem Sommer den Sprung nach Deutschland schaffen. Foto: Harald Dostal

Der Vertrag des Dauerbrenners bei Rapid läuft noch bis Sommer 2022. Die Linksverteidiger-Position bei der Arminia gelte seit einigen Jahren als Schwachstelle. Nun sei der gebürtige Linzer ein "heißer Kandidat" beim deutschen Bundesligisten, so das deutsche Medium.

Maximilian Ullmann überzeugte in den letzten Jahren mit seiner Fitness und seinem Offensivdrang. Seit seinem Wechsel zu Rapid im Sommer 2019 verpasste der Linksverteidiger lediglich ein Pflichtspiel. In der abgelaufenen Saison gelangen Ullmann sechs Assists und ein Treffer.

Rapid dürfte sich indes auf einen Abgang von Ullmann vorbereiten, steht doch mit Jonas Auer ein potentieller Ersatz bereits ante portas.

von Ligaportal