Tobias Anselm bleibt eine weitere Saison bei der WSG Tirol. Der Leihvertrag mit seinem Stammverein, dem LASK, wurde um ein Jahr verlängert. In der abgelaufenen Saison stand der 21-Jährige für die WSG Tirol bei 27 Einsätzen (26 Mal Bundesliga, einmal Cup) 1108 Spielminuten am Spielfeld, erzielte dabei 7 Treffer und lieferte 3 Torvorlagen.

Tobias Anselm bleibt ein weiteres Jahr bei der WSG Tirol. Foto: Daniel Schönherr

Sportdirektor Stefan Köck sagt: „Tobi passt super in unser Team. Durch seine tollen Leistungen in der vergangenen Saison wurde er zum U21-Teamspieler. Ich erwarte mir, dass er sich auch in der kommenden Saison weiterentwickelt und eine gute Performance bietet. Ein Dankeschön an den LASK für die professionelle Abwicklung.“

Cheftrainer Thomas Silberberger betont: „Ich freu‘ mich riesig, dass Tobi ein weiteres Jahr bei uns bleibt. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass er seine letztjährige Performance noch toppen kann, dass er vom wertvollen Ergänzungsspieler mit vielen Scorerpunkten und Toren zum absoluten Stammspieler wird. Ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass er die im Offensivspiel entstandene Lücke schließen kann.“

Tobias Anselm selbst sagt: „Ich bin sehr glücklich, dass ich mich noch ein Jahr bei der WSG bewiesen kann, noch eine Saison in der Heimat spielen darf. Das letzte Jahr hat extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich an diese erfolgreiche Zeit anknüpfen kann.“

von Ligaportal