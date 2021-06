Manfred Schmid berichtet von seinen ersten Einheiten als Austria-Trainer. Das erste Testspiel gegen den Zweitligisten Vorwärts Steyr (Samstag, 17:00 Uhr) will er nutzen, um die Spielidee zu verinnerlichen. Beim Match wird das neue VAR-System erstmals getestet, daher findet die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.



Neo-Trainer Manfred Schmid ist mit dem Trainingsauftakt zufrieden. Foto: FK Austria

Die Austrianer haben schon einige intensive Trainings-Tage unter dem neuen Austria-Trainer Manfred Schmid in den Beinen: „Die ersten Eindrücke sind sehr gut. Die Leistungstests haben gezeigt, dass wir auf einer guten Basis beginnen können“, erzählt Manfred Schmid, der die junge Austria-Mannschaft gemeinsam mit seinen Assistenten Reinhold Breu und Cem Sekerlioglu, Athletiktrainer Andreas Biritz sowie Torhütertrainer Udo Siebenhandl weiterentwickeln will: „Wir konnten in den letzten Tagen schon einige Inhalte umsetzen, es wartet aber logischerweise noch viel Arbeit auf uns“, betont der Austria-Trainer. Die beiden Neuzugänge Manfred Fischer (Altach) und Marvin Martins (Casa Pia/Portugal) sind bereits gut integriert: „Ihre Mentalität ist sehr gut, sie haben sich sofort gut eingefügt, insofern sind wir absolut zufrieden“, berichtet Schmid.

Beim ersten Test am Samstag werden alle fitten Kaderspieler Einsatz-Zeit bekommen: „Ein Testspiel ist das beste Training. Die Vorbereitung ist kurz - jeder Spieler hat schon jetzt die Chance, sich dem Trainerteam zu zeigen“, sagt Manfred Schmid in einer Aussendung der Veilchen.

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison, die erste Cup-Runde (16.-18. Juli/Auslosung am Samstag um 16:00 Uhr), steht bereits in drei Wochen auf dem Programm. Ab 2. Juli wird sich die Austria sieben Tage lang im Trainingslager im Falkensteiner Carinzia in Hermagor, Kärnten, auf die neue Saison vorbereiten.

von Ligaportal