LASK-Torhüter Tobias Lawal wurde nach einem Knorpelschaden am Mittwoch am Knie operiert und fällt für einige Monate aus. Das gibt der LASK am heutigen Freitag bekannt. Der 21-jährige Torhüter, der letzte Saison bereits zwei Mal sein Talent in der Bundesliga unter Beweis stellen konnte, fällt nach einer Knie-Operation für einige Monate aus.

Tobias Lawal muss mehrere Monate pausieren. Foto: Harald Dostal/fodo.media

„Die Operation war langfristig gesehen die beste Entscheidung. Ich hätte auch weiterspielen können, aber der Knorpelschaden wäre dadurch natürlich niemals weggegangen. Jetzt beginnt für mich der Weg zurück – ich brenne schon darauf, so bald wie möglich wieder zwischen den Pfosten zu stehen“, wird Lawal auf der Website des LASK zitiert.

von Ligaportal