Der FC Red Bull Salzburg gewann das heutige Testspiel gegen slowakischen Erstligisten Dunajska Streda in Seekirchen mit 3:1 (1:1). Die Treffer der Roten Bullen erzielten Noah Okafor, Nene Dorgeles und Enock Mwepu.

Nach rund zehn Minuten des Abtastens setzte Noah Okafor die erste echte Duftmarke in diesem Spiel. Der Schweizer düpierte die Verteidigung des slowakischen Vize-Meisters und schlenzte den Ball elegant zur Führung ins Kreuzeck (12). Nur fünf Minuten später glänzte der Torschütze mit einem Assist auf Nicolas Capaldo, aber der argentinische Neuzugang vergab die große Möglichkeit auf sein Premierentor. Und auch bei der dritten Möglichkeit hatte Okafor den Fuß am Ball. Sein Schuss vom Sechzehner wurde aber eine Beute von Goalie Martin Jedlicka.

Junior Adamu und Benjamin Böckle hatten nach rund einer halben Stunde zwei weitere Tormöglichkeiten für den Serienmeister. Die Slowaken, die in der ersten Halbzeit kaum Offensivaktionen verbuchen konnten, kamen dann durch einen Fehler von Luka Sucic wieder ins Spiel: Der Youngster spielte Marko Divkovic den Ball vor die Beine, der – allein vor Goalie Nico Mantl – nur noch zum 1:1 (38.) einschieben musste.

Elf frische Spieler starteten nach der Pause auch gleich frisch. Ein gefährlicher Querpass von Enock Mwepu fand keinen Abnehmer, und ein guter Freistoß von Zlatko Junuzovic von der Strafraumgrenze wurde Beute des Slowaken-Keepers. Kurz darauf verfehlte Bryan Okoh mit einem Kopfball (nach Junuzovic-Eckball) knapp das Tor. In der 60. Minute war es aber dann so weit. Nene Dorgeles verwertete den nächsten Mwepu-Querpass zur Führung. Nur drei Minuten später kam der Sambier selbst zum Torerfolg, sein Schuss aus 18 Metern wurde zum 3:1 abgefälscht. Die junge Salzburger Offensive machte auch weiterhin Wirbel, Forson, Dorgeles, Bernede und nochmals Forson scheiterten aber letztlich knapp.

Matthias Jaissle: „Ich bin mit der Leistung meiner Truppe wirklich zufrieden. Nach so intensiven ersten Einheiten unter der Woche war das ein gutes Spiel. Grundsätzlich sind wir aber immer noch im Kennenlern-Prozess, daran wollen wir im Trainingslager weiterarbeiten. Ich habe einiges gesehen, was wirklich gut war. Es gab aber auch Dinge, an denen wir noch arbeiten müssen.“

Noah Okafor: „Es hat heute großen Spaß gemacht, und ich freue mich, dass ich mit der Mannschaft wieder am Platz stehen darf. Es war eine sehr intensive, aber coole Woche. Wir sind heute mit dem Testspiel gut gestartet, haben schon vieles richtig gemacht. Wenn man gewinnt und dabei ein Tor schießt, ist das immer erfreulich.“

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures