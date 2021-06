Seit 14. Juni befindet sich der SK Rapid Wien bereits in der Vorbereitung auf die Pflichtspielsaison 2021/22. Am heutigen Samstag brechen die Hütteldorfer ins Sommertrainingslager auf. Dieses findet heuer im AVITA Resort in Bad Tatzmannsdorf statt. Dort hat sich zuletzt auch die österreichische Nationalmannschaft erfolgreich auf die UEFA EURO 2020 vorbereitet.

Im Rahmen des Trainingslagers bestreiten die Grün-Weißen drei Testspiele:

Samstag, 26. Juni um 17:00 Uhr: vs SV Lafnitz im Stadion Rohrbach an der Lafnitz

Mittwoch, 30. Juni um 18:00 Uhr: vs SV Oberwart im Informstadion Oberwart

Samstag, 3. Juli um 16:30 Uhr: vs Lokomotive Moskau in Pinkafeld

27 Spieler und das Betreuerteam machen sich am frühen Samstagnachmittag vom Allianz Stadion auf den Weg ins Burgenland. Mit dabei sind natürlich auch Assistenztrainer Manfred Nastl und Tormanntrainer Jürgen Macho, deren Verträge bis zum Ende der Saison 2022/23 verlängert wurden. Mit „Co“ Thomas Hickersberger und Athletiktrainer Alexander Steinbichler haben zwei weitere Coaches laufende Verträge. Ebenfalls an Bord bleibt Videoanalyst Daniel Seper.

Der Kader für das Sommertrainingslager 2021 (in Klammer die aktuellen Rückennummern):



Tor: Richard Strebinger (1), Bernhard Unger (21), Paul Gartler (25), Niklas Hedl (45)

Feldspieler: Robert Ljubicic (5), Kevin Wimmer (6), Philipp Schobesberger (7), Christoph Knasmüllner (8), Taxiarchis Fountas (9), Yusuf Demir (10), Thorsten Schick (13), Srdjan Grahovac (14), Dejan Petrovic (16), Christopher Dibon (17), Oliver Strunz (18), Maximilian Hofmann (20), Filip Stojkovic (22), Marco Grüll (27), Ercan Kara (29), Leo Greiml (30), Maximilian Ullmann (31), Koya Kitagawa (32), Marko Dijakovic (33), Kelvin Arase (36), Lukas Sulzbacher (37), Lion Schuster (42), Dalibor Velimirovic (47)

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Wien Energie