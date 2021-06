Die Zukunftsplanungen beim SK Rapid nehmen zum Saisonstart weiter Formen an. Das grün-weiße Eigengewächs Nicholas Wunsch verlängert seinen auslaufenden Vertrag um zwei Jahre und bleibt somit bis Sommer 2023 in Hütteldorf. In der vergangenen Spielzeit war der Mittelfeldspieler eine absolute Stammkraft in der 2. Liga bei Rapid II.

Nicholas Wunsch startet seine Fußballkarriere vom ersten Tag an in Wien, Hütteldorf. Seit 2018 spielt der offensive Mittelfeldspieler, der sich auf der klassischen Zehnerposition am wohlsten fühlt, für die erste und zweite Mannschaft des SK Rapid. Sein Profidebüt gab er im Mai 2019 im Heimspiel gegen den SCR Altach. Leider zwangen den 20-Jährigen anhaltende Knieprobleme zu einer längeren Pause, so startete er auch diese Saison verspätet in die 2. Liga. Insgesamt stand Nicholas Wunsch in dieser Spielzeit dennoch 21-mal am Platz, erzielte dabei einen Treffer und lieferte drei Assists. Für die österreichischen Nachwuchsnationalteams absolvierte er bislang 40 Partien.

Nicholas Wunsch sagt zu seiner Vertragsverlängerung: „Ich bin stolz, zwei weitere Jahr für meinen Herzensverein spielen zu dürfen. Seit ich ein Kind bin, trage ich das grün-weiße Trikot und nun werde ich das auch in Zukunft weiterhin machen. Ich will weiter hart an mir arbeiten und in der kommenden Saison meine Leistungen weiter verbessern.“

Rapid-Sportchef Zoran Barisic betont: „Wir freuen uns, dass wir uns mit Nicholas Wunschauf eine Vertragsverlängerung einigen konnten. Er ist ein sehr talentierter junger Bursche, der nun unbedingt den nächsten Schritt machen muss. Sein Talent hat er schon mehrfach unter Beweis gestellt, bis ihn Verletzungen etwas zurück geworden haben. Letzte Saison hat er wieder aufgezeigt. Wir hoffen, er bleibt gesund und kann den nächsten Stepp in seiner persönlichen Entwicklung machen.“

von Ligaportal, Foto: SK Rapid