Auch der SK Rapid Wien hat sein erstes Testspiel der Sommervorbereitung erfolgreich absolviert. Die Hütteldorfer feierten am Samstag gegen Zweitligist SV Lafnitz einen 5:2-Sieg. Taxiarchis Fountas (6.) und Christoph Knasmüllner (30.) brachten Rapid mit 2:0 in Führung. Kurz vor der Pause verkürzte Mario Kröpfl per Elfmeter auf 1:2. >> Testspiele Bundesliga Sommer <<

Kurz nach dem Seitenwechsel traf Marko Dijakovic zum 3:1 für die Grün-Weißen. In der 61. Minute ging der Abwehr-Youngster raus, an seiner Stelle kam Christopher Dibon ins Spiel, der sein Comeback nach langer Verletzungspause feierte.

Koya Kitagawa stellte in der 66. Minute auf 4:1 für Rapid, ehe Mario Kröpfl ein zweites Mal an diesem Nachmittag traf (diesmal per Freistoß). Kurz darauf stellte Thorsten Schick den alten Vorsprung aber wiederher.

Rapid-Startelf: Strebinger - Stojkovic, Wimmer, Greiml, Dijakovic - Petrovic, Grahovac - Grüll, Knasmüllner, Arase - Fountas

Rapid in der 2. Halbzeit mit: Gartler - Sulzbacher, Hofmann, Dijakovic, Ullmann - Schuster, Petrovic - Schick, Demir, Grüll - Kitagawa

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Wien Energie