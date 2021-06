Das erste Spiel von Austria Wien in der Saison 2021/22 diente nicht nur Violett als Testlauf. Die Bundesliga simulierte am Samstag einen Spieltag inklusive Video-Assistent (VAR) und Sky-TV-Signal. Die Premieren-Partie unter Chefcoach Manfred Schmid endete mit einem 2:1 (1:0) gegen Vorwärts Steyr.

Schmids erste Startaufstellung wies einen Neuzugang auf: Manfred Fischer agierte im rechten Mittelfeld. Ebenso in der ersten Elf standen zwei Akteure, die in der Vorsaison Stammkräfte der Young Violets waren: Can Keles fungierte im linken Mittelfeld, Matthias Braunöder als Sechser.

Die Veilchen agierten in Halbzeit eins feldüberlegen – und fanden durch Fischer die zwei besten Möglichkeiten der Anfangsphase vor. Nur beherzte Abwehr-Aktionen der Oberösterreicher vereitelten die Führung. Knapp vor der Pause verbuchte der Neuzugang dann aber einen Assist. Fischers Kopf-Ablage fand Benedikt Pichler, der flach zur Führung einnetzte (42.)

Zur Pause wechselte Schmid fast komplett durch. Nur Martel und Fischer blieben auf dem Rasen. Neuzugang Marvin Martins wurde rechts hinten aufgeboten, Testspieler Filip Antovski war sein Konterpart auf der linken Seite. Muharem Huskovic stürmte an vorderster Front.

Die Austria legte munter los, gleich mit Wiederbeginn verfehlte Fitz das Tor nur um Zentimeter. In Minute 68 glich Steyr aus. Pascal Fischer verwertete eine Hereingabe über unsere rechte Abwehrseite. In Minute 78 ging die Austria abermals in Führung – so glaubte man. Hahn bediente Manfred Fischer, der in Hälfte zwei die Kapitänsbinde trug. Fischer traf, doch Referee Lechner entschied nach Betrachtung der Bilder auf Handspiel. Es blieb beim 1:1 – vorerst.

Denn Patrick Wimmer holte in den Schlussminuten einen Elfmeter heraus, den letztlich Dominik Fitz souverän zum Endstand verwertete (90.).

Austria Wien - Vorwärts Steyr 2:1 (1:0)

Austria 1. Halbzeit: Pentz; Teigl, Handl, Martel, Suttner; Demaku, Braunöder; Keles, Grünwald, Fischer; Pichler.

Austria 2. Halbzeit: Helac; Martins, Schoissengeyr, Bejic, Antovski (Testspieler); Hahn, Martel; Wimmer, Fitz, Fischer; Huskovic.

Tore: Pichler (42.). Fitz (90./Elfmeter); Pascal Fischer (68.)

Generali-Arena, Schiedsrichter Harald Lechner.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller