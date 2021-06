Seit Montag bereitet sich die SV Guntamatic Ried in Windischgarsten auf den Pflichtspiel-Auftakt im Cup gegen den SV Grödig sowie auf das erste Bundesliga-Spiel der neuen Saison gegen den FK Austria Wien vor. Im idyllischen Dilly Nationalpark-Resort in Windischgarsten finden die Kicker der SV Ried derzeit perfekte Bedingungen vor.

SVR-Trainer Andreas Heraf mit Hotel-Chef Horst Dilly vor dem Dilly Nationalpark-Resort

Am 2. Juli kommt es zum Test-Kracher gegen 1860 München

Zum Abschluss des Trainingslagers bestreitet die SV Ried ein internationales Testspiel gegen den TSV 1860 München. Die Partie gegen den Traditionsklub aus Deutschland wird am Freitag, dem 2. Juli um 17 Uhr, in der DANA-Arena in Windischgarsten stattfinden. Am 6. Juli um 15.30 Uhr geht es für die Münchner Löwen dann gegen den Bundesliga-Aufsteiger SK Austria Klagenfurt – ein Test, der für die Truppe von Coach Peter Pacult vor der ersten Bundesligasaison der Vereinsgeschichte von hohem Erkenntnisinteresse sein wird. Der 61-Jährige hatte den Testspielgegner zwischen 2001 und 2003 in der deutschen Bundesliga betreut. Einige wenige Tickets sind noch online zu erwerben: https://www.bit.ly/dilly-gutscheine

Indes gibt es wieder Personal-News bei der SV Ried: Die beiden brasilianischen Offensivspieler Valdir Henrique Barbosa Da Silva und Reinaldo Batista Caetano laufen ab sofort für die Wikinger auf.

Weitere Bilder vom Trainingslager der SV Ried

von Ligaportal, Fotos: Helmut Dietmaier