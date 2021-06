Neue Saison, neues Abo, neues Trikot: Die Spielzeit 2021/22 steht vor der Türe und bereits im Vorfeld durfte der SK Rapid einige Neuigkeiten verkünden, darunter den neuen Dresscode der Rapidler*innen. Dieser ist nun auch im Rahmen der aktuellen Plakatkampagne zu sehen.

Unter dem Motto „Jetzt Rapid“ starten die Grün-Weißen in die neue Bundesligasaison und dies in neuem Gewand. Der weltweit beliebte Sportartikelhersteller PUMA und Teamsport-Spezialist 11teamsports übernehmen bekanntlich mit Beginn der neuen Spielzeit als Premiumpartner die Ausrüstung aller Mannschaften des SK Rapid. Kürzlich wurde nun auch das Geheimnis um die neuen Heimtrikots gelüftet. Naturgemäß ist das Design in den Vereinsfarben Grün und Weiß gehalten, jedoch erstmals um einen Diagonalstreifen ergänzt, der die Gründungsfarben Blau und Rot enthält. Erstmals seit der Änderung der Vereinsfarben im Sommer 1906 – also seit 115 Jahren – sind somit die Gründungsfarben auch Teil des Heimtrikots.

Zu sehen ist besagte Dress vom 28. Juni bis 12. Juli auch auf 550 Plakatwänden der EPAMEDIA in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Die Kampagne stimmt damit bereits auf die neue Saison ein und bestärkt die Vorfreude auf den lang ersehnten Stadionbesuch – immerhin soll dieser ab Juli wieder ohne Kapazitätsbeschränkungen möglich sein.

SK Rapid Geschäftsführer Christoph Peschek sagt: „Endlich gehen wir einen großen Schritt in Richtung Normalität! Auch wenn die Corona-Pandemie spürbare Narben hinterlassen wird und nach wie vor einige Herausforderungen zu meistern sind, sind wir zuversichtlich, dass wir mit der Rückkehr der Fans wieder stimmungsvolle Fußballfeste in Hütteldorf feiern werden. Der Dresscode dafür steht nun fest und wir können es kaum erwarten, damit auch die gemeinsame Einheit der Rapidlerinnen und Rapidler sichtbar zu machen“.

„Ein Fußballgeheimnis wird gelüftet, und EPAMEDIA ist da ganz vorn dabei und zeigt die neuen Dressen überlebensgroß auf Plakaten in ganz Ostösterreich. Damit wollen wir auch unsren Beitrag dazu leisten, die Fans einzuladen und Vorfreude auf spannende Spiele zu schüren“, so Marcus Zinn, Director Sales EPAMEDIA.

Text: Presse/SK Rapid, Foto: EPAMEDIA