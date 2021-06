Die WSG Tirol gibt den nächsten Neuzugang bekannt: Markus Wallner wechselt vom FC Wacker Innsbruck zur WSG Tirol. Der 24-jährige Offensivspieler, der seine ersten fußballerischen Gehversuche in Obertrum machte, kam mit 13 Jahren in die Akademie nach Salzburg, von wo er mit 17 zuerst in die Austria-Akademie in Wien und noch im gleichen Spieljahr zu Grödig II wechselte.

Weitere Stationen in der Karriere des Linksaußen waren Austria Salzburg, Grödig und Anif. In der vergangenen Saison kam Wallner bei Zweitligist Wacker Innsbruck in 25 Pflichtspielen insgesamt 746 Spielminuten zum Einsatz und traf für die Tiroler zwei Mal.

Markus Wallner: „Ich freue mich, Teil der WSG-Familie zu sein. Ich durfte eine Woche mit der Mannschaft von Trainer Thomas Silberberger mittrainieren und bin jetzt froh, einen Vertrag unterschrieben zu haben. Ich freue mich auf die Meisterschaft und hoffe, dass wir erfolgreich sind."

Stefan Köck, Manager Sport WSG, betont: „Markus hat sich im Probetraining bewährt. Er passt sehr gut in unser Team und wir freuen uns, dass er sich der WSG angeschlossen hat.“

Thomas Silberberger, Cheftrainer der WSG Tirol, meint: „Ich freue mich, dass die Verpflichtung von Max geklappt hat. Ich sehe großes Potenzial bei ihm und ich bin überzeugt, dass er sich in der Bundesliga durchsetzen kann. Er wird unsere Offensive mit Sicherheit beleben.“

von Ligaportal, Foto: WSG Tirol