"Gratulation an Patson Daka zu seinem Wechsel zu Leicester City. Willkommen in der Premier League", schreibt Didier Drogba auf Twitter. Die Ikone des FC Chelsea freut sich mit Patson Daka, der "zum teuersten jemals getätigten Transfer aus Österreich" wurde, wie Christoph Freund, Sportchef des FC Red Bull Salzburg, bestätigt.

Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme rund 30 Millionen Euro betragen. „Ich freue mich so sehr, zu diesem großartigen, historischen Club zu wechseln. Es war mein Traum und ich bin so glücklich und freue mich auf das, was als nächstes kommt. Ich habe Leicester von der Zeit an verfolgt, als sie die Liga gewannen. Ich glaube, es ist der perfekte Ort für mich, weil es ein Team ist, das um Titel kämpft. Ich weiß, dass es nicht einfach wird, aber ich fühle mich bereit, mich dieser neuen Herausforderung zu stellen", sagt Patson Daka.

Auch bei Didier Drogba bedankt sich Daka: "Danke, Legende", so der Stürmer aus Sambia.

von Ligaportal, Foto: SID