Die Neugestaltung des FK Austria Wien schreitet weiter voran. Am Mittwoch wurden richtungsweisende Entscheidungen auf Akademie- und Nachwuchs-Ebene getroffen. Florian Mader kehrt als Akademie-Leiter (U15-U18) zur Austria zurück, Rene Glatzer ist künftig für den Nachwuchs (U7-U14) verantwortlich.

Es ist eine sportliche Heimkehr! Vier Jahre kickte Florian Mader in Wien-Favoriten. Ein Meistertitel, eine Teilnahme an der UEFA Champions League und nicht weniger als 122 Pflichtspiele für Violett kann der nunmehr 38-Jährige vorweisen. Zuletzt war er u.a. im Nachwuchsbereich von WSG Tirol tätig und absolvierte parallel die Harreither-Akademie mit einem Master of Business Administration.

Rene Glatzer, der zuletzt die Akademie-Geschicke leitete, ist ab sofort für den Nachwuchs (U7-U14) verantwortlich, zudem steht er Mader im engen Austausch auch weiterhin beratend zur Seite.

Akademie-Leiter: Florian Mader: „Ich freue mich, zurück zu sein und diese reizvolle und interessante Aufgabe gemeinsam mit dem gesamten Team angehen zu dürfen. Mir ist die Jugend schon als Aktiver sehr am Herzen gelegen. Hier diesen Neustart mitzugestalten, das vorhandene Know-How zu bündeln und den gesamten Klub gut zu vernetzen werden einige Schwerpunkte unserer Tätigkeiten sein.“

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Wir sind sehr froh, dass wir Flo Mader für diese verantwortungsvolle und wichtige Position im Klub gewinnen konnten. Seine Werte und Ideale decken sich mit jenen der Austria. Flo kann auf die gute Arbeit von Rene Glatzer aufbauen. Beide werden künftig einen sehr engen Doppelpass spielen, da Rene, ein von mir sehr geschätzter Fachmann, künftig für die sehr wichtige Altersstufe der 7-14-jährigen Talente verantwortlich ist.“

von Ligaportal, Foto: FK Austria Wien