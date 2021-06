Der SK Austria Klagenfurt hat nach Turgay Gemicibasi einen weiteren Spieler vom FC Blau-Weiß Linz verpflichtet: Nicolas Wimmer erhält beim Bundesliga-Aufsteiger einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

„Nico hat für Linz eine herausragende Rückrunde gespielt, der Mannschaft sehr viel Stabilität gegeben und war maßgeblich am Erfolg beteiligt. Durch seine konstant starken Auftritte hat er das Interesse einiger Vereine auf sich gezogen. Wir sind glücklich darüber, dass wir ihn von der Austria überzeugen konnten und er den Weg mit uns gehen will“, sagt Geschäftsführer Sport Matthias Imhof.

Wimmer wurde im Nachwuchs des LASK und der SV Ried ausgebildet, über Donau Linz und Vorwärts Steyr zog es den 1,90 Meter-Mann im Februar in die Stahlstadt. Für die Blau-Weißen absolvierte er 17 Spiele und erzielte dabei vier Tore. Insgesamt stehen für Wimmer 47 Einsätze (fünf Treffer, ein Assist) in der 2. Liga. Mit Klagenfurt will er nun im Oberhaus aufzeigen.

„Es hat etwas Zeit gebraucht, aber jetzt bin ich sehr froh, dass sich mein Wunsch erfüllt und es mit dem Wechsel nach Klagenfurt geklappt hat. Die Verantwortlichen der Austria haben sich extrem um mich bemüht. Das weiß ich total zu schätzen und ich werde alles geben, um das in mich gesetzte Vertrauen mit Leistung zurückzuzahlen“, sagt Wimmer, der von Ligaportal.at ins „Team der Saison 2020/21“ berufen worden war.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media