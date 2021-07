Bundesliga-Klub FK Austria Wien hat am heutigen Donnerstag sein Jubiläumstrikot präsentiert. Das Auswärtsdress für die Saison 2021/22 ist in weiß gehalten, veredelt u.a. mit historischen Wappen & einem Urania/Stadion-Hologramm. Das 110-Jahr-Logo ist als 3D Badge mit feinen Texturen präsent. Die Struktur wurde individuell in das Logo eingepresst.





Ein Hologramm in Silber zeigt die Urania 1911 und die Generali-Arena 2021, vergleichbar mit einem Wackelbild verändert es sein Motiv durch verschiedene Sichtwinkel. Den Nacken ziert der Schriftzug ‚Veilchen‘ in Violett.

Auch die Rückennummer ist speziell, sie wurde mit dem Retro-Logo von Austria Wien veredelt. Name & Rückennummer sind in Violett gehalten.

von Ligaportal, Foto: FK Austria Wien/Reitler