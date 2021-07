Der deutsche Bundesliga-Klub Borussia Dortmund bestreitet auch in diesem Sommer seine Pflichtspielgeneralprobe in der CASHPOINT-Arena in Altach. Am Freitag, 30. Juli (17:00 Uhr), trifft der BVB, um Superstar Erling Haaland, auf Serie A-Klub FC Bologna.

Bereits seit vielen Jahren kommt das gelb-schwarze Star-Ensemble zum letzten Testspiel der Sommervorbereitung in die CASHPOINT-Arena nach Altach. Die Zuschauer dürfen sich auf klingende Namen wie Erling Haaland, Marco Reus oder Mats Hummels freuen.

Gegner ist der FC Bologna: Der siebenfache Scudetto-Gewinner schloss die abgelaufene Saison auf Rang zwölf ab und wird mit Sicherheit zahlreiche Tifosi nach Altach locken. Bologna ist bereits seit den 1930er-Jahren, mit kurzen Unterbrechungen, Stammgast in der Serie A und gehört zu den absoluten Traditionsvereinen auf dem „Stiefel“.

von Ligaportal, Foto: SID