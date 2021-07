18 Tore und vier Assists in 31 Bundesliga-Spielen gelangen Nikolai Baden Frederiksen in der abgelaufenen Saison für die WSG Tirol. Mittlerweile ist der 21-jährige Däne zu seinem Stammklub Juventus Turin zurückgekehrt. Der Tiroler Bundesligist pflegt aber nach wie vor einen guten Kontakt zum italienischen Rekordmeister und darf offenbar auf einen weiteren Leihspieler von Juve hoffen.

Laut Kurier soll Giacomo Vrioni ein Thema für eine Leihe zur WSG Tirol sein. Der 22-jährige Stürmer kam im Jänner 2020 für knapp vier Millionen Euro von Sampdoria Genua zu Juventus Turin.

Vrioni wurde in Italien geboren, besitzt aber die albanische Staatsbürgerschaft. In der abgelaufenen Saison verpasst der 1,88 Meter große Angreifer einen Großteil der Saison aufgrund eines Wadenbeinbruchs.

In der Primavera A gelangen dem Albaner insgesamt 16 Treffer, in der Serie C traf er in 35 Partien zehnmal.

von Ligaportal, Foto: IMAGO/Sportimage