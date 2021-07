Nach dem Ausstieg von Prolactal hat der TSV Hartberg einen neuen Hauptsponsor gefunden. Die Firma Egger Glas Isolier- und Sicherheitsglaserzeugung GmbH, Gersdorf kehrt als Hauptsponsor zurück zum TSV Hartberg Fußball. Der Vereinsname des Bundesliga-Klubs wird ab sofort auf TSV Egger Glas Hartberg geändert.

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr: "Wir freuen uns riesig, mit der Firma Egger Glas einen langjährigen, sehr treuen und verlässlichen Partner wieder für die Rolle des Hauptsponsors gewonnen zu haben. Damit setzen wir weiterhin auf Regionalität und bauen die hervorragende Zusammenarbeit weiter aus. Ein derartiges Sponsoring in diesen schwierigen Zeiten ist absolut keine Selbstverständlichkeit. Die Firma Egger Glas steht in der Region und über die Grenzen hinaus für Qualität auf hohem Niveau. Durch die sehr guten Kontakte unseres Vorstandsmitglieds Johann Gremsl stehen wir mit der Firma Egger Glas auch ständig in Kontakt. Herzlichen Dank bei den Verantwortlichen rund um Eigentümer Josef Ertl sowie Geschäftsführer Philipp Schuller. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche, intensivierte Zusammenarbeit!"

Philipp Schuller, Geschäftsführer Egger Glas GmbH: "Aufgrund des Wegfalls des bisherigen Hauptsponsors und nach langen, konstruktiven Gesprächen mit der Vereinsführung, hat sich die Firma Egger Glas GmbH dazu entschlossen, die Rolle des Hauptsponsors zu übernehmen. Wir sehen, dass im Verein äußerst professionell, großteils sogar ehrenamtlich gearbeitet wird. Diese Arbeitsweise und der Zusammenhalt spiegeln sich jedenfalls auch in den Erfolgen des Vereins wider. Mit diesem Zusammenhalt und den an den Tag gelegten Fleiß können wir uns als Firma Egger Glas identifizieren. Schon in der Vergangenheit durften wir mit dem TSV Hartberg zusammenarbeiten, dies wollen wir jetzt wieder tun! Wir freuen uns auf die kommende Saison und wünschen dem Team des TSV Hartberg viel Erfolg und natürlich viele Siege um den Verbleib in der höchsten österreichischen Liga zu garantieren!"

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller