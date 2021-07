Filip Antovski wechselt von Dinamo Zagreb II zu Austria Wien. Der 20-jährige Linksverteidiger spielte zuletzt leihweise bei Slavia Sofia in der ersten bulgarischen Liga und war in den vergangenen Tagen auf Probe beim Bundesliga-Klub aus Wien. Der aktuelle U21-Teamspieler Nordmazedoniens reiste am Freitagvormittag bereits mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Hermagor. Dort trifft Austria Wien am 4. Juli auf den FC Koper sowie am 7. Juli auf den FK Tuzla City.

Sportdirektor Manuel Ortlechner sagt: "Filip Antovski ist ein sehr interessanter Spieler – technisch versiert, flink und mit Offensivdrang. Er hat großes Potenzial, wir wollen ihn dabei unterstützen es abzurufen und hoffen, in Zukunft Freude mit ihm zu haben, er bringt jedenfalls eine gute Basis mit. Wir hoffen auch, dass er uns schon bald helfen kann, weil wir aufgrund der englischen Wochen auf allen Positionen möglichst doppelt besetzt sein wollen."

Filip Antovski meint: "Es ist mir eine Ehre, Teil eines der besten Klubs Österreichs zu sein, der so viel Geschichte und Tradition hat. Ich kann versprechen, dass ich in jeder Minute, in der ich spiele, mein Bestes für Austria Wien geben werde. Ich bin sehr glücklich, ab sofort Teil der Austria-Familie zu sein."

von Ligaportal, Foto: FK Austria Wien