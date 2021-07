Die SV Ried hat am Freitagnachmittag einen knappen 1:0-Testspielsieg gegen den TSV 1860 München eingefahren >> Testspiele Bundesliga <<. Das Goldtor erzielte Neuzugang Leo Mikic in der 8. Spielminute nach einem Getümmel. Das Spiel wurde in der DANA-Arena in Windischgarsten ausgetragen. Für die Rieder bildete das heutige Testspiel den Abschluss des Trainingslagers im Dilly Nationalpark-Resort.

In der 25. Minute konnte sich Ried-Goalie Sahin-Radlinger bei einer Chance von Lex auszeichnen. Kurz darauf hätte Gragger die Führung der Rieder erhöhen können, doch er schoss vorbei.

Rund 700 Zuschauer sahen eine clevere Rieder Mannschaft, die bis zum Schlusspfiff kaum eine Torchance der Deutschen zuließ. Erst kurz vor dem Ende konnte Sahin-Radlinger mit einer Glanzparade ein Tor von Tallig verhindern.

Das erste Bundesliga-Spiel für die SV Ried steht am Sonntag, den 25. Juli 2021, um 17 Uhr zu Hause gegen die Austria auf dem Programm.

Bereits am Freitag, den 16. Juli 2021, steht für die Rieder ein Cup-Spiel gegen den SV Grödig an.

von Ligaportal, Foto: Helmut Dietmaier