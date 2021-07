Unmittelbar nach dem 9:1-Kantersieg gegen den FC Liefering stand für den SK Sturm Graz ein weiteres Testspiel auf dem Programm. Im Vorbereitungsspiel gegen den FC Blau-Weiß Linz setzte es für die Grazer eine 1:3-Niederlage. Im Vergleich zum ersten Testspiel des heutigen Tages bot Christian Ilzer jedoch ein völlig anderes Personal auf und gab vielen jungen Spielern eine Chance. >> Bundesliga Testspiele <<

Matthias Seidl (11.) schloss nach einem Steilpass von Malicsek souverän ins lange Eck ab - 0:1 (11.). Raphael Dwamena verwandelte einen Elfmeter, der nach einem Foul an Seidl verhängt worden war, sicher (19.). In der 28. Minute schoss der Stürmer aus Ghana nach einem langen Zuspiel in die Tiefe und einem schönen Haken herrlich ins lange Eck. Den Treffer für den Bundesliga-Klub aus der Steiermark erzielte Philipp Huspek nach einem Querpass von Gazibegovic (54.).

Das nächste Testspiel bestreiten die Grazer am 8. Juli um 16:30 Uhr gegen den russischen Klub FK Rostov.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller