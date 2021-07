Der SK Austria Klagenfurt hat einen Tag nach dem 11:1 gegen ASK Klagenfurt ein weiteres furioses Schützenfest gefeiert. Als Gegner musste erneut ein Klub aus dem Kärntner Unterhaus herhalten, nämlich Admira Villach. Der Klub hat nach 53 Jahren erstmals den Aufstieg in die Kärntner Liga geschafft. >> Bundesliga Testspiele <<

Bereits nach vier Minuten eröffnete Gloire Amanda das Schützenfest mit dem Führungstreffer. Drei Minuten später legte er gleich das 2:0 drauf. Zur Pause führte der Aufsteiger in die ADMIRAL Bundesliga bereits mit 8:0.

Auch nach der Pause ließ man nicht locker. Es folgten acht weitere Treffer. Mann des Spiels: Gloire Amanda mit sechs Treffern. Auch Florian Jaritz zeigte sich mit vier Toren in Schusslaune. Besonders sehenswert: Sein Tor zum 11:0 - mit einem Dropkick aus 20 Metern. Tim Maciejewski durfte sich über drei Treffer und zwei Vorlagen freuen. Auch Darijo Pecirep, Christopher Cvetko und Kosmas Gkezos kamen zum Torerfolg.

Es war im dritten Match der dritte Erfolg für die Waidmannsdorfer, die zuvor bereits ASKÖ Köttmannsdorf (5:0) und ASK Klagenfurt (11:1) besiegt hatten. Weiter geht es am kommenden Dienstag mit dem hochkarätigen Testspiel gegen den deutschen Drittligisten TSV 1860 München. Ankick ist um 15:30 Uhr in Windischgarsten, dort halten die Bayern ein Trainingscamp ab.

von Ligaportal, Foto: SK Austria Klagenfurt