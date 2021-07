Das Dutzend ist voll. Die WSG Tirol präsentiert mit Giacomo Vrioni bereits den zwölften Neuzugang für die kommende Saison. Der 22-Jährige Mittelstürmer kommt ein Jahr leihweise von Italiens Rekordmeister Juventus Turin und soll im Sturm Nikolai Baden Frederiksen ersetzen.

Er ist 22 Jahre jung und hat bereits zwei Länderspiele für Albanien am Buckel sowie zwei Einsätze für Juventus Turin in der Serie A in den Beinen. Im kommenden Spieljahr stürmt er für die Wattener Sportgemeinschaft.

Der geborene Italiener mit albanischen Wurzeln wurde im Nachwuchs von Sampdoria Genua ausgebildet und kam über US Pistoiese, Venezia Calcio und AS Citadella zu Italiens Rekordchampion, wo er sich vor allem im B-Team als torgefährlicher Mittelstürmer präsentierte. Vrioni ist nach dem Dänen Bror Blume bereits der zweite Königstransfer des Bundesliga-Klubs aus Tirol.

Stefan Köck (Manager Sport, WSG Tirol): „Giacomo ist ein absoluter Topstürmer mit herausragenden Eigenschaften. Ein Teamplayer mit Torgefahr. Wir sind sehr glücklich, dass er sich für die WSG entschieden hat. Ich bin mir sicher, dass er uns im kommenden Spieljahr extrem viel Freude bereiten wird. Danke an Juventus Turin für die professionelle Abwicklung des Leihgeschäfts.“

Thomas Silberberger (Cheftrainer, WSG Tirol): „Wir waren seit April an Giacomo dran. Ich freue mich, dass er sich für uns entschieden hat und bin davon überzeugt, dass er ein Topstürmer in Österreich wird. Wir werden mit ihm noch viel Freude haben. Ich bin mir sicher, dass er die Lücke schließen kann, die Nikolai (Anm.: Baden Frederiksen) hinterlassen hat.“

Giacomo Vrioni selbst sagt: „Ich bin sehr froh, bereits hier in Leogang dabei zu sein. Ich habe bereits am ersten Tag meine neuen Mitspieler kennen gelernt. Wir bereiten uns nun für das anstehende Cupspiel und den Meisterschaftsstart vor. Ich freu‘ mich auf die neue Aufgabe.“

von Ligaportal, Foto: WSG Tirol