Der FC Flyeralarm Admira engagiert den ablösefreien Innenverteidiger Yannick Brugger. Der 20-jährige Deutsche stand zuletzt bei Eintracht Frankfurt in der deutschen Bundesliga unter Vertrag. Der 1,90m große Brugger, der bereits letzte Woche ein Probetraining absolvierte, genoss seine Ausbildung unter anderem beim FC Bayern München. Für die U17 des deutschen Rekordmeisters bestritt der Abwehrspieler 43 Einsätze, dabei gelangen ihm 4 Tore und 4 Vorlagen.

„Yannick ist ein Spieler, der uns in der Innverteidigung verstärken wird. Er hat in seinen jungen Jahren bereits bei Bayern und in Frankfurt für Furore gesorgt. Wir sind froh, dass wir eine weitere Option in der Innverteidigung ablösefrei verpflichten konnten“, erklärt Sportdirektor Marcel Ketelaer.

„Ich freue mich hier zu sein und loslegen zu können. Ich bin stolz, ab sofort in der höchsten Spielklasse Österreichs spielen dürfen“, sagt Brugger.

von Ligaportal, Foto: Flyeralarm Admira