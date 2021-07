Mads Emil Madsen verlässt den LASK in Richtung Tschechien und heuert bei Slavia Prag an. Für die Schwarz-Weißen absolvierte Madsen in der abgelaufenen Saison 32 Einsätze (davon 24 in der Bundesliga). Bei den Linzern feierte der Däne unter anderem sein Debüt in der UEFA Europa League: Drei Mal streifte Madsen im Europacup die schwarz-weiße Dress über, beim 3:1-Sieg gegen Ludogorets Razgrad steuerte er einen Treffer bei.

Sportkoordinator Fabian Zöpfl sagt: „Mads ist ein Spieler mit guten Anlagen und hat in seinen Einsätzen solide Leistungen gezeigt. Da wir im zentralen Mittelfeld aber sehr gut besetzt sind und die Einsatzzeiten für Mads nicht zufriedenstellend waren, haben wir uns gemeinsam für den Transfer zu Slavia Prag entschieden. Ich wünsche Mads für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg bei seinem neuen Verein!“

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media