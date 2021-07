Der SK Austria Klagenfurt musste sich am Dienstag in einem Testspiel dem deutschen Traditionsklub 1860 München 1:2 geschlagen geben. Alle drei Tore fielen in der absoluten Schlussphase. Philipp Hütter brachte den Aufsteiger in die ADMIRAL Bundesliga in der 82. Minute in Führung, ehe die Münchner Löwen dank eines Doppelpacks von Marcel Bär die Partie doch noch drehten. >> Bundesliga Testspiele <<

Die Tore im Testspiel in der DANA-Arena in Windischgarsten ließen lange auf sich warten: In der 82. Minute erkämpfte Maciejewski stark den Ball und legte quer für Philipp Hütter, der das Leder im langen Eck versenkte.

Doch nur zwei Minuten später schlugen die Löwen zurück: Ein Weitschuss von Tallig prallte von der Stange zurück in den Strafraum, wo Marcel Bär am schnellsten reagierte und zum Ausgleich einschoss (84.).

Wenige Augenblicke später stellten die Münchner die Partie völlig auf den Kopf: Biankandi brachte sich mit etwas Ballglück in eine gute Position und legte quer auf Marcel Bär, der nur mehr einschießen musste.

von Ligaportal, Foto: IMAGO / MIS