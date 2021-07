Der FK Austria Wien kommt im Testspiel gegen den bosnischen Erstligisten Tusla City FC durch Tore von Benedikt Pichler und Manfred Fischer zu einem 2:1-Sieg. Nicht zur Verfügung standen Marco Djuricin (krank), Patrick Wimmer (angeschlagen) und Alex Grünwald (Mittelhand-Bruch). Innenverteidiger Esad Bejic und Neuzugang Filip Antovski, die beim letzten Test angeschlagen fehlten, kehrten in den Kader zurück.

Austria Wien legte einen Blitzstart hin, Benedikt Pichler schloss in der dritten Minute nach einem Steilpass von Dominik Fitz gefühlvoll ab (3.). Die Violetten erspielten sich in der Folge gute Möglichkeiten durch Manfred Fischer und Georg Teigl, ehe in Minute 22 der zweite Treffer gelang. Pichler spielte den Querpass auf Fitz, der nochmal nach hinten ablegte, wo Manfred Fischer abschloss (22.).

Vor der Pause erkämpfte sich Pichler im Pressing den Ball, verzögerte und legte ab auf Fitz, dessen Schuss das Ziel nur knapp verfehlte (37.). Zur Pause brachte Trainer Manfred Schmid Keles, Monti und Braunöder für Martins, Handl und Demaku in die Partie. Sulejman Krpic verkürzte kurz nach der Pause für Tusla City per Kopf auf 1:2.

Markus Suttner hatte nach gut einer Stunde bei einer Doppelchance zweimal das 3:1 auf dem Fuß, scheiterte aber am Tusla-Torhüter. Wenige Minuten zuvor war Fischer per Kopf gefährlich. Pentz zeigte auf der Gegenseite eine starke Parade (74.). Der eingewechselte El Moukhantir setzte einen Distanzschuss knapp neben das Tor (77.).

Am Ende gab Manfred Schmid wieder allen fitten Kaderspielern Einsatzzeit, waren viele junge Eigenbauspieler am Platz, die in der Vorsaison regelmäßig bei den Young Violets spielten (siehe Aufstellung unten). Niels Hahn fand kurz vor Schluss noch eine Top-Chance vor.



Aufstellung der Austria: Pentz; Martins (46. Keles), Schoissengeyr, Handl (46. Monti), Suttner (80. Antovski); Demaku (46. Braunöder), Martel (80. Hahn); Teigl (66. Bejic), Fitz (66. Jukic), Fischer (66. El Moukhantir); Pichler (61. Huskovic).



Tore: Pichler (3.), Fischer (22.) bzw. Krpic

Trainer Manfred Schmid: „Phasenweise war ich ganz zufrieden. Es waren viele gute Aktionen dabei, leider haben wir viele Chancen liegengelassen. Die Spieler gehen mit der hohen Belastung im Trainingslager an ihre Grenzen. Wir haben gesehen, dass der Wille und Charakter der Mannschaft passen. Darauf können wir aufbauen.“

von Ligaportal, Foto: FK Austria