Bundesliga-Klub SK Sturm Grazstattet Leon Grgic (15) mit seinem ersten Jungprofivertrag aus und bietet dem großen Nachwuchstalent damit eine langfristige Perspektive beim steirischen Traditionsklub. Grgic spielt seit 2015 im Verein und erzielte in seinen Einsätzen für die Nachwuchsteams über 150 Tore.

Grgic ist grundsätzlich noch für die U16 spielberechtigt, wird in der kommenden Saison aber auch immer wieder zur U18 pendeln. „Leon ist ein riesiges Talent und seine Torquote und Anlagen sind überragend. Dass sich ein Spieler wie er langfristig für unseren Klub entscheidet, ist ein Zeichen unserer positiven Entwicklung", sagt Geschäftsführer Sport Andreas Schicker bei der Unterzeichnung des Vertrags.

„Ich möchte mich in den nächsten Jahren weiter beweisen und in Graz die nächsten Schritte gehen. Irgendwann möchte ich in einem vollen Stadion in Liebenau für Sturm auflaufen", freut sich Grgic über seinen ersten Vertrag.

von Ligaportal, Foto: SK Sturm