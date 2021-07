Der LASK hat am Donnerstag seine neuen Trikots für die kommende Bundesliga-Saison vorgestellt. In Heimspielen werden die Linzer Athletiker ganz in weiß auflaufen. Auswärts treten die Oberösterreicher komplett in schwarz an. Das Alternativ- bzw. dritte Trikot wird zu einem späteren Zeitpunkt präsentiert.

Video: LASK präsentiert neue Trikots

von Ligaportal, Foto: Screenshot Youtube