Am 23. Juli ist deutscher Spitzenfußball im Gernot-Langes-Stadion zu Gast. Der SC Freiburg mit Kulttrainer Christian Streich trifft auf Bayer 04 Leverkusen. Gespielt wird zwei Mal 60 Spielminuten. Der Ankick erfolgt um 14 Uhr.

Der freundschaftliche Schlagabtausch bildet für beide Mannschaften den Abschluss der jeweiligen Trainingslager in Österreich: Der SC Freiburg bereitet sich von 16. bis 24. Juli in Schruns auf die kommende Bundesliga-Saison vor, Bayer Leverkusen von 16. bis 23. Juli abermals in Zell am See-Kaprun.

Tickets können ausschließlich am Spieltag direkt bei der Stadionkasse erworben werden (Vollzahler: € 16,-; Ermäßigt: € 13,-).

von Ligaportal, Foto: SID