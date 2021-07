Mario Sonnleitner kommt vom SK Rapid Wien in die Oststeiermark. Der 34-Jährige unterschreibt beim TSV Hartberg für zwei Jahre, bis Sommer 2023. Außerdem sichert sich der Bundesliga-Klub aus der Steiermark die Dienste von Philipp Erhardt.

Der gebürtige Vorauer spielte zuletzt 11 Jahre beim SK Rapid Wien. Für die Hütteldorfer brachte er es auf 357 Pflichtspiele. Zuvor stand er bereits bei GAK, Kapfenberg und Sturm Graz unter Vertrag, womit der Innenverteidiger die Erfahrung von mehr als 550 Profispielen mitbringt.

Mario Sonnleitner nach der Vertragsunterzeichnung: "Ich freue mich sehr auf die Herausforderung beim TSV Hartberg. Ich bedanke mit bei den Verantwortlichen und beim Trainer, die mir das Vertrauen schenken, um hier weitere Jahre zu spielen. Ich werde immer alles dem Erfolg der Mannschaft unterordnen, das weiß jeder der mich kennt. Danke auch an meinen Berater Frank Schreier, der das für mich ermöglicht hat. Und jetzt geben wir Gas und werden alles dafür tun, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Danke auch an die VdF für die Möglichkeit mich fit zu halten"

Geschäftsführer und Obmann Erich Korherr: "Großartig, dass wir uns die Dienste von Mario Sonnleitner für die nächsten beiden Saisonen sichern konnten. Mario ist ein absoluter Vorzeigeprofi und eine Persönlichkeit im österreichischen Fußball, der viele verdienstvolle Jahre bei Rapid hinter sich hat. Seine Erfahrung und sein Vollbluteinsatz ist für uns - gerade in dieser Phase - enorm wichtig. Wir sind überglücklich und freuen uns auf die gemeinsame Zeit."

Außerdem wechselt Philipp Erhardt aus der dritten deutschen Liga von Türkgücü München zum TSV Egger Glas Hartberg! Der 27-jährige defensive Mittelfeldspieler unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2023.

Der Burgenländer spielte von 2012 bis 2020 beim SV Mattersburg und kam dort auf 124 Pflichtspiele. In der vergangenen Saison war Erhardt Stammspieler beim deutschen Drittligisten Türkgücü München, wo er es auf 31 Einsätze brachte.

Philipp Erhardt zu seinem Transfer: „Ich bin sehr glücklich, dass es mit der Unterschrift beim TSV Hartberg geklappt hat. In Hartberg wurde in den letzten Jahren sehr gut gearbeitet. Es gibt hier eine tolle Mannschaft, die mich gleich herzlich aufgenommen hat und ich freue mich unglaublich auf die neue Saison!"

Geschäftsführer und Obmann Erich Korherr: "Wir sind froh, mit Philipp einen Spieler mit viel Bundesliga- und mittlerweile auch Auslandserfahrung für unsere Mannschaft gewonnen zu haben. Er ist im perfekten Fußballeralter und passt sehr gut in unsere Mannschaft. Er bringt auch eine gewisse Größe für das zentrale Mittelfeld mit, was nach dem Abgang von Nimaga in unseren Überlegungen eine Rolle gespielt hat."

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures