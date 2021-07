Der LASK verpflichtet einen talentierten Innenverteidiger aus Zypern. Strahinja Kerkez kommt vom zypriotischen Ligadritten AEL Limassol nach Oberösterreich. Vorerst wird Kerkez als Kooperationsspieler für den FC Juniors OÖ in der 2. Liga zum Einsatz kommen.

Der 18-Jährige kam in der abgelaufenen Saison zwölf Mal für Limassol zum Einsatz, acht Mal davon über die gesamte Spieldauer. Kerkez ist zypriotischer U21-Nationalspieler. Sein Team-Debüt feierte er am 25. März 2021 in der EM-Quali gegen Griechenland (0:0).

„Strahinja ist ein junger Spieler mit großem Potential. Wir haben ihn über einen langen Zeitraum beobachtet, er war schon im Winter auf unserem Radar. Wir freuen uns, dass wir ihn von Zyperns Tabellendritten nach Linz holen konnten. Kerkez ist ein willensstarker Spieler und fest entschlossen, sich über den Kooperationsverein für Einsätze beim LASK zu empfehlen“, sagt LASK-Sportkoordinator Fabian Zöpfl.

„Der LASK ist ein großer Klub und hat sich sehr um mich bemüht. Ich bin überzeugt, dass ich beim LASK ein gutes Umfeld für meine weitere Entwicklung vorfinden werde – als Spieler und als Mensch“, kommentiert Kerkez seinen Wechsel.

Auf die Frage, auf welchen Spielertyp sich die LASK-Fans mit ihm freuen können, meint der 18-Jährige: „Ich bin auf jeden Fall ein schlechter Verlierer und setze immer alles daran, der Mannschaft zum Sieg zu verhelfen. Am Platz trete ich deshalb auch schon mal etwas aggressiver auf. Als Innenverteidiger sehe ich das Verteidigen als Kunst an – und mir macht es Spaß, diese Kunst zu betreiben.“

Kerkez ist der zweite Zypriote in Diensten des LASK. In der Saison 1996/97 lief der deutsch- zypriotische Mittelstürmer Markos Rainer Rauffmann für die Schwarz-Weißen auf.

von Ligaportal, Foto: LASK