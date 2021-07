Der FK Austria Wien stattet Ziad El Sheiwi mit dessen ersten Profivertrag aus und bindet den 17-Jährigen an den Verein. Der Linksverteidiger spielt bereits seit 2011 für die Veilchen und durchlief den gesamten Nachwuchs- und Akademie-Bereich. 2021/22 soll er bei den Young Violets den nächsten Schritt machen.

Ziad El Sheiwi wechselte 2011 im Alter von sieben Jahren vom Team Wiener Linien in den Austria-Nachwuchs und spielte sich von der U9 bis zur U18. In der ÖFB Jugendliga kam El Sheiwi auf bislang 54 Spiele für die violetten Akademie-Teams und erzielte dabei auch vier Treffer. Im Winter 2021 absolvierte er die Vorbereitung mit den Young Violets und kam auch zu ersten Einsätzen in Testspielen.

Im Laufe der Frühjahrssaison der 2. Liga stand El Sheiwi mehrmals im Spieltagskader, auf sein Debüt in der zweithöchsten Spielklasse musste er vorerst aber noch warten, nicht zuletzt aufgrund seines krankheitsbedingten Ausfalls. Zur Saison 2021/22 wurde der linke Verteidiger von Trainer Harald Suchard fest in den Kader der Young Violets aufgenommen.

Manuel Ortlechner, Sportdirektor: "Mit diesem Vertrag für Ziad ist es uns gelungen, ein weiteres hoffnungsvolles Talent an den Verein zu binden. Er hat in den vergangenen Jahren in der Akademie mehrfach seine Qualitäten unter Beweis gestellt und gezeigt, dass er ein Versprechen für die Zukunft ist. Wir hoffen, dass er sich weiterhin so gut entwickelt und sich über die Young Violets mittelfristig auch für die Kampfmannschaft beweisen kann. Auf diesem Weg werden wir in bestmöglich unterstützen."

Ziad El Sheiwi: "Ich freue mich sehr, dass ich jetzt meinen ersten Vertrag bei der Austria unterschrieben habe. Ich werde im Training weiter Vollgas geben und versuchen, mich für Einsatzzeiten bei den Young Violets in der 2. Liga zu empfehlen, das ist mein klares nächstes Ziel. Wichtig ist für mich aber auch, den Spaß am Fußball nicht zu verlieren, nur so kannst du etwas erreichen."

von Ligaportal, Foto: FK Austria Wien