Der RZ Pellets WAC gibt die Verpflichtung von Tai Baribo bekannt. Der 23-jährige Stürmer wechselt ablösefrei aus Israel ins Lavanttal. Der Mittelstürmer ging seit der Saison 2016/17 für Maccabi Petah Tikva auf Torjagd. Bereits seit seinem 15. Lebensjahr spielte der Angreifer für Maccabi Petah Tikva, mit dem ihm nach dem Abstieg 2019 in der Folgesaison der sofortige Wiederaufstieg gelang.

In der abgelaufenen Saison steuerte Baribo in 23 Spielen 6 Tore und 1 Assist bei. In den israelischen U19 und U21 Nationalmannschaften gelangen dem 23-Jährigen 3 Tore. Im Lavanttal unterschreibt er einen Vertrag über zwei Saisonen plus Option auf eine weitere Spielzeit.

Trainer Robin Dutt sagt: "Wir sind froh, noch während der Vorbereitungszeit den letzten offenen Kaderplatz besetzt zu haben. Mit Tai haben wir einen Spieler verpflichten können, von dessen Qualitäten wir voll überzeugt sind und in den wir sehr hohe Erwartungen haben."

von Ligaportal, Foto: WAC