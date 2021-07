"Ich werde zu meinem Lieblingsklub und dem größten Verein auf der Welt wechseln". Yusuf Demir ist überglücklich, dass er in der kommenden Saison für den FC Barcelona auflaufen darf. Am Freitag hat der SK Rapid die Transfer-Bombe gezündet und verkündet, dass der 18-Jährige in der Saison 2021/22 leihweise für den vierfachen Champions-League-Sieger spielen wird. Dort ist das Top-Juwel aus Hütteldorf für die zweite Mannschaft eingeplant.

Der FC Barcelona hat auch weitere Details zum Hammer-Transfer bekannt gegeben: Die Leihsumme beträgt 500.000 Euro. Zudem sicherte sich der Weltklasse-Klub aus Katalonien eine Kaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro.

Sollte sich der FC Barcelona gegen eine feste Verpflichtung des 18-Jährigen entscheiden, müsste der Rekordmeister ihn nicht ablösefrei ziehen lassen, da Demir seinen Vertrag in Hütteldorf bis Sommer 2023 verlängert hat. „Acht Jahre durfte ich bei Rapid alles lernen und mich weiterentwickeln. Auch daher habe ich meinen Vertrag noch einmal um ein Jahr verlängert. Ich bin jedem Betreuer, jedem Mitspieler und allen anderen unglaublich dankbar", begründet er diese Entscheidung.

