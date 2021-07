Der FC Flyeralarm Admira wird noch einmal am Transfermarkt tätig und verstärkt sich in der Offensive. Die Niederösterreicher engagieren den brasilianischen Angreifer Patrick Robson de Souza Monteiro - kurz Patrick - ablösefrei. Der 23-Jährige war in der letzten Saison bei Zweite-Liga-Klub SV Horn tätig. In 30 Meisterschafts-Spielen gelangen ihm 6 Tore und 7 Vorlagen. Nun heuert der Brasilianer erstmals in der Bundesliga an.

„Mit Patrick bekommen wir vorne im Sturm eine Variante dazu, die Trainer Andreas Herzog noch ein wenig gefehlt hat. Deswegen haben wir uns auf die Suche gemacht und sind auf Patrick gestoßen. Er hat in Horn gezeigt, dass er einen Zug zum Tor hat. Wir hoffen, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere macht", sagt Marcel Ketelaer.

von Ligaportal, Foto: Flyeralarm Admira