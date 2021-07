Testspielniederlagen setzte es am Freitag für die SV Ried sowie für den TSV Hartberg. Während die Rieder 0:2 gegen den deutschen Zweitligisten Jahn Regensburg verloren (Gimber (19.) und Besuschkow (23.) erzielten die Tore), verlor der TSV Hartberg daheim gegen Lok Moskau 0:1. Artur Chernyi erzielte in der 34. Minute das Goldtor. >> Bundesliga Testspiele <<

Nach einigen Minuten Abtasten nahm der SSV Jahn Regensburg das Heft in die Hand und konnte durch Singh Sarpreet (3.) den ersten Warnschuss auf das SVR-Gehäuse abgeben. Wenige Augenblicke später kam Max Besuschkow (5.) aus vielversprechender Position an die Kugel, doch Samuel Radlinger reagierte blitzschnell und vereitelte die Aktion. Auch in den darauffolgenden Minuten dominierte die Mannschaft aus Bayern das Spielgeschehen. Konkrete Torchancen waren jedoch auf Seiten der weiß-roten-Kicker ebenso Mangelware. Bis zur 16. Spielminute: Singh Sarpreet zirkelte seine Eckballhereingabe zwar maßgerecht in die Gefahrenzone, scheiterte jedoch abermals an SVR-Keeper Samuel Radlinger. In der 18. Spielminute tauchten die Oberösterreicher erstmals zwingend vor Gäste-Goalie Alexander Meyer auf: Nach einer sehenswerten Vorlage landete das runde Leder bei Marcel Ziegl, dessen Abschluss den Kasten aber deutlich verfehlte.

Praktisch im Gegenzug gelang den Mannen von Mersad Selimbegovic der Führungstreffer. Nach einer Freistoßhereingabe nickte Benedikt Gimber (20.) die Kugel zum 0:1-Führungstreffer in die Maschen ein. In der 24. Minute bauten die Bayern den Vorsprung aus: Max Besuschkow drückte Ball aus halbrechter Position zum 0:2-Führungstreffer über die Linie. Nach 28. Minuten sorgten die Wikinger wieder für Gefahr: Nach einer abgefälschten Aktion landete der Ball vor den Füßen von Julian Wießmeier. Dieser zog ohne zu zögern ab, setzte die Kugel jedoch neben das Tor. Auf der Gegenseite fasste sich Steve Breitkreuz ein Herz und zog ab, fand jedoch in Samuel Radlinger seinen Meister. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit wurde die SVR nochmals Gefährlich. Nach einem Foulspiel wurde den Wikingern ein Freistoß aus rund 25 Metern zugesprochen. Stefan Nutz (44.) übernahm die Verantwortung, zirkelte das runde Leder allerdings knapp am Tor vorbei.

Die Heraf-Elf wirkte nach dem Seitenwechsel dynamischer und spielfreudiger. Die schwarz-grünen-Kicker versuchten nach Ballverlusten der Regensburger mit schnellen Gegenstößen zu antworten. Die Abwehrkette der Deutschen agierte jedoch bombensicher und ließ nur äußerst wenig zu, weshalb nennenswerte Torchancen in dieser Phase des Spieles nicht notiert werden konnten. Es dauerte daher bis zur 65. Spielminute als die Innviertler wieder eine Aktion verbuchen konnten. Nach einer maßgerechten Vorlage landete die Kugel vor den Füßen von Reinaldo Keke, doch ein Gäste-Kicker reagierte blitzschnell und luchste letzterem den Ball ab. In Minute 73 setzten die Rieder erneut ein Ausrufezeichen. Der Fernschuss von Valdir Barbosa verfehlte den Gäste-Kasten nur um Haaresbreite. Die Schlussphase einer unterhaltsamen Begegnung verlief relativ Ereignislos. Beide Mannschaften versuchten zwar stets Nadelstiche zu setzen, doch mehr als ein paar ungefährliche Weitschüsse sahen die 1.050 Besucher nicht mehr, weshalb Jahn Regensburg schlussendlich mit 0:2 die Oberhand behielt.

Remis zwischen Klagenfurt und Lafnitz

Keinen Sieger brachte das heutige Testspiel zwischen Austria Klagenfurt und Lafnitz hervor. Das Team von Peter Pacult trennte sich am Freitag im Wörthersee-Stadion mit 2:2 (0:1) vom Winterkönig der vergangenen Zweitliga-Saison. Für die Violetten trafen Thorsten Mahrer und Patrick Greil.

Der Trainer setzte auf folgende Startelf: Vor Tormann Phillip Menzel bildeten Herbert Paul, Kosmas Gkezos, Thorsten Mahrer und Maxi Moreira die Abwehrkette. Im Mittelfeld erhielten Christopher Cvetko, Patrick Greil und Turgay Gemicibasi den Vorzug, auf den Außenbahnen wurden Gloire Amanda und Testpilot Agim Zeka damit beauftragt, die Sturmspitze Markus Pink zu unterstützen.

Von Beginn an entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem sich die Hausherren erste Chancen erspielten: Pink (4.) scheiterte an Andreas Zingl, der kurz darauf nach einer Greil-Ecke auch einen Kopfball von Paul (7.) entschärfte. Weitere Versuche von Pink (12., 20.) zischten knapp vorbei.

Lafnitz versteckte sich jedoch keineswegs, setzte Nadelstiche - und war effektiver. Erst verpasste er knapp, dann zirkelte Mario Kröpfl (26.) die Kugel aus 18 Metern zur Gäste-Führung ins lange Eck. Die Austria war darum bemüht, schnell zurückzuschlagen. Doch Pink (31.) war ebenso glücklos wie Paul (34.). So ging es mit einem Rückstand in die Kabinen.

Mit beginn der zweiten Hälfte wechselte Pacult dreimal: Lennart Moser ersetzte Menzel im Kasten, Nicolas Wimmer und Tim Maciejewski kamen für Kapitän Gkezos und Testpilot Zeka. Die Waidmannsdorfer legten noch einen Gang zu, doch Amanda (49.) fand seinen Meister in Zingl und Greil (54.) setzte einen Distanzschuss zu hoch an.

Das Pacult-Team ließ sich aber nicht beirren, hielt den Druck hoch und wurde endlich belohnt. Nach Ecke von Gemicibasi nickte Mahrer (56.) zum überfälligen Ausgleich ein. Nun schien der Ketchup-Effekt zu greifen: Erst kommt nichts, dann ganz viel. Denn die nächste Gelegenheit nutzte Klagenfurt zur Führung. Pink legte quer, Greil (60.) hielt das Knie hin - 2:1! 60 Sekunden später tauchte Pink frei vor Zingl auf, der glänzend hielt.

In der 68. Minute reagierte Pacult erneut, Philipp Hütter ersetzte Greil - und der Joker war sofort da, traf nach schönem Solo aber nur die Stange. Später durfte Hubert Griesebner (84.) für den angeschlagenen Paul ran. Obwohl die Hausherren eigentlich alles im Griff hatten, kam Lafnitz zum Ausgleich. Nach einer Ecke war Moser zunächst zur Stelle, doch Christoph Gschiel (78.) stand richtig und staubte zum 2:2 ab.

Für die Austria war es im fünften Test das erste Remis. Zuvor hatte es klare Erfolge bei Köttmannsdorf (5:0), dem ASK (11:1) und Admira Villach (16:0) aus der Kärntner Liga sowie eine Niederlage gegen den deutschen Drittligisten 1860 München (1:2) gegeben.

„Für uns war das ein wertvoller Test. Man hat natürlich gemerkt, dass die Beine schwer sind. Die Burschen befinden sich weiter mitten in der Vorbereitung und im Training müssen sie sehr hart arbeiten. Da wird keine Rücksicht auf die Spiele genommen, daher sollte man auch die Ergebnisse nicht zu hoch bewerten“, sagte Geschäftsführer Sport Matthias Imhof nach dem Abpfiff.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media