Hiobsbotschaft für den FK Austria Wien: Zwar konnten die Young Violets das Testspiel gegen Stripfing mit 2:1 gewinnen, für Bright Edomwonyi hatte es allerdings schwere Folgen. Der Stürmer zog sich nach einem Foulspiel unter anderem einen Wadenbeinbruch zu und muss operiert werden.

In der 36. Minute des zweiten Testspiels der Vorbereitung wurde Bright Edomwonyi niedergegrätscht, schon im Ansatz war zu befürchten, dass es sich um eine schwere Verletzung handeln würde.

Der Verdacht bestätigte sich wenig später im Krankenhaus: Edomwonyi zog sich einen Bruch des Wadenbeins, einen Riss der Syndesmose sowie einen Riss des Innenbandes mit einer Teilverrenkung des Sprungbeines zu. Der 26-Jährige wird noch heute in der Privatklinik Döbling von den Teamärzten Dr. Roman Ostermann und Dr. Gabriel Halat operiert und mehrere Monate ausfallen. Das gibt Bundesliga-Klub Austria Wien am späten Freitagabend bekannt.

SV Stripfing – Young Violets 1:2 (0:0)

1. HZ: Gindl – Apollonio, Schifferl, Bejic, Meisl ©, Martschinko – Wustinger (Jordania 21.), Mester, Fischerauer – Edomwonyi (Feiertag 36.), Pross

2. HZ: Conde – Makutungo (Testspieler), Ivkic, Araz, El Sheiwi – Carré (Testspieler), Jordania (Radostits 69.) – Hutter, Vucic, Kreiker – Feiertag ©

Harald Suchard: "Wir haben heute in zwei verschiedenen Halbzeiten auch zwei unterschiedliche taktische Herangehensweisen getestet. In beiden Hälften gab es positive Dinge, wir haben aber auch gesehen, dass es nicht fehlerfrei von der Hand läuft, wenn wir etwas experimentieren. Aber genau dafür sind diese Testspiele auch da, um zu sehen, was wir in der Meisterschaft anwenden können. Es war ein guter Einblick von dem, was wir uns in der Trainingswoche erarbeitet haben. Für Edi tut es mir wahnsinnig leid, es war ein Schnittball. Dass er sich dann so schwer verletzt, ist natürlich unglaublich."

von Ligaportal, Foto: amaspics.at