Der SK Rapid Wien hat zum Abschluss der Vorbereitung einen 1:0-Sieg gegen den FC Kopenhagen gefeiert. Den spielentscheidenden Treffer vor 7500 Fans im Allianz-Stadion erzielte Ercan Kara in der 65. Minute. >> Testspiele Bundesliga Sommer <<

Die Grün-Weißen hatten gleich zwei hochkarätige Chancen in der Anfangsphase. Marco Grüll setzte sich am Flügel robust gegen zwei Gegenspieler durch und hatte sofort den Blick fürs Zentrum. Denn dort lauerte schon Ercan Kara, der ideal bedient wurde und einmal mehr sehenswert mit der Ferse abschloss. Der Gäste-Keeper war aber rechtzeitig im Eck (9.). Mit der darauffolgenden Aktion war der Schlussmann der Dänen eigentlich schon geschlagen, als aus einem Torschuss von Taxi Fountas die perfekte Vorlage für Ercan Kara wurde. Im Rutschen konnte ein Kopenhagen-Verteidiger das Leder gerade noch um die Torstange lenken (10.).

Mit deutlich mehr Ballbesitzt hielten die Hütteldorfer den Ball flach und suchten stets nach spielerischen Lösungen. Bis zum Strafraum der Gäste gelang dies auch immer sehr gut, dort wartete dann aber zumeist eine tiefstehende Abwehrkette der Kopenhagener, die nur wenig Räume anbot. Somit mussten schnelle Spielverlagerungen her, so wie in Minute 39. Von rechts gelangte die Kugel über wenige Stationen auf die linke Seite zu Max Ullmann, der Zeit und Raum hatte, um mit seinem starken linken Fuß abzuziehen. Ein guter Reflex sowie die Fingerspitzen des Torhüters verhinderten den ersten Torjubel in diesem Spiel.

Zurück aus der Pause ging es dort weiter, wo der erste Abschnitt aufgehört hatte. Hohe Spielverlagerung auf die linke Seite, Max Ullmann visierte das Spielgerät genau an, um es dann direkt mit einem Volleyschuss zu verarbeiten. Schnörkellos angetragen fälschte ein gegnerisches Bein den Abschluss noch entscheidend ab. Der Druck wurde größer und es folgte ein Torjubel. Ercan Kara setzte seine Körpergröße perfekt in Szene und versenkte die Kugel im Netz, doch der Linienrichter hatte die Fahne oben – Abseits, kein Tor (60.). Lange musste aber dennoch nicht mehr gewartet werden, bis es dann endlich so weit war: Filip Stojkovic nutzte die rechte Außenbahn bis zur Gänze aus, seine butterweiche Flanke fand den Kopf von Ercan Kara – 1:0 (65.).

Kurz bevor im Stadion mit dem Einklatschen der Rapidviertelstunde ein weiterer Gänsehautmoment aufzog, ließ Ercan Kara nach Vorarbeit von Christoph Knasmüllner die Möglichkeit auf den Doppelpack ungenutzt (74.). Vom dänischen Rekordmeister kam nach vorne hin wenig, auffällig wurde der drittplatzierte der vergangenen Saison durch die harte Gangart, welche auch mehrmals ein Foul nach sich zog. Ansonsten hatte Grün-Weiß das Spielgeschehen in jeder Phase der Begegnung gut unter Kontrolle. Somit war es auch nach 90 Minuten ein hochverdienter Sieg und eine Leistung die Lust auf mehr macht!

Foto: GEPA pictures/Wien Energie