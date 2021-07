Zum Saisonstart empfängt der LASK am Samstag, den 17. Juli, den Ostligisten FC Marchfeld. Im Erstrunden-Duell des UNIQA-ÖFB-Cup wollen die Athletiker, die als klarer Favorit ins Spiel gehen, den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen.

LASK möchte sich bei Zuschauer-Rückkehr auf eigene Stärken besinnen

„Ich erwarte mir, dass wir morgen bereits ein klares Statement setzen, in welche Richtung die Saison gehen soll. Von der ersten Minute an will ich Feuer in unserem Spiel sehen, wir wollen den Gegner ordentlich unter Druck setzen. Mit einem konzentrierten und intensiven Auftritt können wir den ersten guten Schritt in eine erfolgreiche Saison setzen – das ist das Ziel für morgen", sagte LASK-Trainer Dominik Thalhammer bei der Pressekonferenz am Freitag.

Die Favoritenrolle nimmt man in Linz freilich an: „Wir müssen uns ganz klar auf unsere Stärken besinnen und den Gegner respektieren. Wir haben uns drei, vier Szenen angeschaut. Im Testspiel gegen Heidenheim sind wir im letzten Drittel zu wenig gesprintet. Wir müssen das Tempo hochhalten, ein genaues Passspiel haben. Es darf von der ersten Minute an keine Zweifel geben", fuhr Thalhammer fort.

Im Vergleich zur letzten Saison möchte der LASK weniger ausrechenbar werden. "Viel Dynamik und Intensität" sei die Basis vom Spiel des LASK, aber man müsse sich "entwickeln", erklärt der 50-Jährige weiter.

Der Gegner aus Niederösterreich spielt in der Regionalliga Ost. Die Vorsaison gestaltete sich für die Weinviertler jedoch schwierig: Der Ligabetrieb wurde mit Ende Oktober 2020 zunächst unter- und im Mai 2021 schließlich abgebrochen. Aus den acht Spielen holte der FCM elf Punkte und landete in der wenig aussagekräftigen „End“-Tabelle auf Platz Sieben.

Personell verstärkte sich der FC Marchfeld in der Sommerpause mit bekannten Namen: Issiaka Ouedraogo (32) kam von Zweitligist Amstetten, Christoph Kröpfl vom SV Lafnitz. Die beiden routinierten Offensiv-Spieler kommen gemeinsam auf über 300 Bundesliga-Einsätze.

Neuzugang Florian Flecker hat mit Christoph Kröpfl ein Jahr lang in Hartberg zusammengespielt. Kontakt habe es vor dem Spiel aber keinen gegeben, sagte Flecker auf Nachfrage von Ligaportal-Reporter Herbert Pumann. Flecker selbst hat sich bereits gut eingelebt, wenngleich die ersten Einheiten eine Umstellung waren: "Ich habe ein paar Tage gebraucht, um mich an die Prinzipien zu gewöhnen. Da war viel zusätzliche Arbeit nötig, das Trainerteam hat das gut gemacht", betonte der Offensivmann.

Neben der Seitenlinie ist der Gegner des LASK prominent besetzt: Trainiert wird der FC Marchfeld seit Juni von Thomas Flögel. Der langjährige Austria-Spieler und 37-fache Nationalspieler löste den deutschen Ex-Nationalspieler Carsten Jancker ab. Unterstützt wird Flögel von Ernst Baumeister, der seit Februar als sportlicher Leiter des FC Marchfeld agiert.

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media